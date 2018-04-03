В Совфеде заявили о провале попыток извне повлиять на выборы президента РФ

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Москва, 3 апреля. Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ зафиксировала множественные попытки вмешательства в дела нашей страны в период президентской избирательной кампании. Однако все эти попытки провалились.

«Мы вынуждены отметить, что были серьезные, многочисленные покушения на наш электоральный суверенитет в этот период (выборов президента — прим. ред. ФАН). Но главное для нас заключается в том, что те, кто делал такие попытки, не достигли тех рубежей, на которые рассчитывали», — заявил глава временной комиссии Андрей Климов в ходе круглого стола в Совете Федерации, посвященном итогам президентских выборов.

В мае комиссия представит более обстоятельный доклад, посвященный итогам президентской кампании.

Напомним, что выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Владимир Путин, участвующий как самовыдвиженец, с большим преимуществом одержал победу.

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