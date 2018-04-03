Результаты голосования на президентских выборах отменены на 18 участках в 9 регионах — ЦИК

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Москва, 3 апреля. Итоги голосования на президентских выборах, которые состоялись в марте этого года, отменены на 18 участках в девяти регионах страны. Об этом во вторник заявил член российской избирательной комиссии Александр Клюкин.

«Отменены итоги голосования в 18 участковых избирательных комиссиях в девяти регионах. Я думаю, что 5-6 еще таких решений будет принято, но уже не избирательными комиссиями, а судами», — отметил он, выступая на специальном заседании в Совете Федерации.

По словам Клюкина, Центризбирком продолжает рассматривать поступающие обращения по поводу проведения выборов.

Напомним, что на прошедших 18 марта выборах победил действующий президент РФ Владимир Путин, который набрал 76,69% голосов. На втором месте оказался кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,77%), а на третьем — кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский (5,65%). Все остальные кандидаты (Ксения Собчак, Григорий Явлинский, Борис Титов, Максим Сурайкин, Сергей Бабурин) не смогли набрать больше 2% голосов.

Путин во время встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой в начале апреля заявил, что состоявшиеся в стране выборы были самыми прозрачными и открытыми за всю историю России.

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