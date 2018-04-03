Мы как медведь: Соловьев предостерег Запад от нападок на Россию

В закладки

Москва, 3 апреля. Телеведущий Владимир Соловьев сравнил Россию с медведем, комментируя ситуацию вокруг отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Британии и последовавшие за ним нападки Запада в адрес РФ. Журналист предостерег, что если терпение Москвы лопнет, последует атака без предупреждения.

«Мы как медведь — мы терпим-терпим, а потом все начинают удивляться, что произошло. Вроде думают, что продолжаем терпеть. Это вот опасное заблуждение многих. Есть предел. А потом без всяких предупреждений идет атака», — предостерег ведущий в эфире шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Гость программы израильский общественный деятель, эксперт по военно-политическим вопросам и международной политике Яков Кедми отметил, что проблему можно быстро решить только на раннем этапе.

«Но если ее запускать, то решение будет тяжелее, — подчеркнул эксперт. — Пока она еще маленькая, одним ударом или двумя пощечинами ее надо решить. У нас пример — Западная Украина. Запустили — теперь ее тяжелее решить. Нельзя запускать проблему, это как болезнь».

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон пытается возложить ответственность за произошедшее на Россию. В Москве категорически отрицают причастность к ситуации. 3 апреля в МИД РФ заявили, что солидарность стран Запада с Великобританией вокруг «дела Скрипаля» и начавшиеся дипломатические войны являются прямой угрозой безопасности в Европе.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.