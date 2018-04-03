Дипломаты США пытались «раскачать» ситуацию в России перед выборами-2018 — МИД РФ

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Москва, 3 апреля. Информация, полученная в российском министерстве иностранных дел, указывает на то, что перед выборами президента России в 2018 году Соединенные Штаты и их союзники пытались «раскачать» ситуацию в РФ. Как рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Нестеренко, за несколько месяцев до выборов участились поездки американских дипломатов в различные регионы России.

Заявления о попытках вмешательства в президентские выборы в России не являются скороспелым предположением, отметил посол.

«Это результат наших наблюдений, анализа информации, которую мы получали в министерстве. Очевидно, что США и их союзники предпринимали отчаянные попытки любой ценой раскачать ситуацию в нашей стране перед выборами и в ходе их проведения», — приводит РИА Новости слова Нестеренко.

В ходе круглого стола в Совфеде Нестеренко рассказал, что «в последние перед выборами месяцы участились поездки дипломатов из США и стран Евросоюза на Урал, Дальний Восток, на Кавказ, в Поволжье» — там они «проводили работу по замеру общественного мнения, по замеру недовольства федеральными и региональными властями, а также работа по стимулированию сепаратистских устремлений».

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