Протаранившего российскую дипмиссию в Швеции приговорили к принудительному лечению

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Москва, 3 апреля. Стокгольмский суд приговорил к принудительному психиатрическому лечению и штрафу гражданина Швеции Леонида Карнюшина, протаранившего торговое представительство РФ в Стокгольме.

Карнюшин был признан виновным в злостном нарушении неприкосновенности жилища и незаконном проникновении, а также в причинении ущерба и попытке насилия против служащего.

Нарушитель должен выплатить российскому посольству компенсацию в размере порядка 106 тысяч крон с процентами. Также Карнюшин будет передан системе судебно-психиатрического лечения.

Напомним, в январе Карнюшин совершил серию правонарушений в отношении российской дипмиссии в Швеции. 6 января на легковом автомобиле он проломил шлагбаум на парковке и таранил ворота гаража служебно-жилого здания торгпредставительства РФ.

8 января мужчина на грузовике повредил главные ворота административного здания торгпредставительства, а через два дня незаконно проник на территорию посольства и повредил видеокамеры на территории торгпредства. Карнюшин был задержан 13 января, вину он признал, объяснив свои действия недовольством в том, что ему не дают визу в РФ. В связи с неоднократно повторяющимися атаками на российское диппредставительство МИД РФ выразил Швеции протест.

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