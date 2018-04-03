Глава избиркома Крыма о реакции Киева на выборы президента РФ: Жалко их, убогие ведь 

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Симферополь, 3 апреля. Решение украинского парламента о незаконности выборов президента России в Крыму не имеет юридического значения для России и Крыма, заявил журналистам глава избиркома полуострова Михаил Малышев.

По его словам, сама ситуация напоминает комедию Марка Захарова «Формула любви». Ранее Верховная рада Украины своим постановлением не признала легитимность выборов президента России в Крыму. Выборы главы России прошли на полуострове 18 марта. Как писало «Дни.ру», действующего президента РФ Владимира Путина поддержали 92,15% избирателей.

По словам Малышева, решение украинского парламента – для внутреннего потребления. Он добавил, что никакого правового значения для Крыма и России оно не имеет. Он также сравнил ситуацию с комедией Захарова «Формула любви».

«Помните, там девушку-крестьянку играла дочка Захарова (Александра – прим. ред.), и когда они там в лапту играют, она говорит «Жалко их, убогие ведь», — резюмировал он.

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