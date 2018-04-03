В ДНР собрали артиллерийскую установку из миномета и тягача

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Донецк, 3 апреля. Военнослужащие ДНР собрали самоходную артиллерийскую установку (САУ) из миномета 2Б9 «Василек» и тягача МТ-ЛБ. Она усилена бронелистами и шахтной конвейерной лентой, САУ несет дежурство в одном из отрядов ВС ДНР.

Об этом рассказал военный корреспондент Михаил Андроник, его цитирует «ПолитНавигатор».

«С самого начала войны на Донбассе началась волна модернизаций, но если чудовища, порожденные вусмерть пьяными слесарями-энтузиастами ВСУ, годились только для того, чтобы доставлять «киборгов» на тот свет, то в промышленно развитом регионе, каким являлся Донбасс, рукастых мастеров оказалось гораздо больше», — отметил журналист.

По его словам, военнослужащим ДНР помог опыт советских войск в Афганистане, где соединение тягача и миномета в САУ, было распространенной практикой.

Андроник рассказал, что установка, которую сделали в ДНР, неуязвима для пуль калибром 5,45 мм и мелких осколков. Он также подчеркнул, что после возобновления работы машиностроительных заводов Донбасса модернизация военной техники будет поставлена на поток.

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