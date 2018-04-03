Герасимов и глава генштаба ВС Турции провели переговоры в Анкаре

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Анкара, 3 апреля. Глава генштаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов и его турецкий коллега Хулуси Акар провели переговоры в Анкаре, сообщили в пресс-службе генерального штаба ВС Турции.

Представители пресс-службы турецкого генштаба сообщили на странице ведомства в Twitter о встрече Герасимова и Акара.

«Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов нанес визит главе нашего генштаба Хулуси Акару 3 апреля», — говорится в сообщении.

Напомним, президент России Владимир Путин совершит двухдневный визит в Турцию. Глава России пробудет в Турции с 3 по 4 апреля. В рамках визита он проведет переговоры с турецким президентом Тайипом Эрдоганом, главой Ирана Хасаном Роухани, а также примет участие в саммите России, Турции и Ирана по Сирии.

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