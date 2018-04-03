Украине предсказали катастрофу следующей зимой

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Киев, 3 апреля. Украинская политическая партия «Наш край» требует без промедления принять государственную программу модернизации инфраструктуры ЖКХ, снизить для людей тарифы на газ за счет топлива внутренней добычи, а также усилить энергетическую безопасность страны. В противном случае следующий отопительный сезон обернется для страны катастрофой, предупредили сопредседатель партии Александр Мазурчак, народные депутаты Сергей Шахов и Валерий Давиденко.

По словам сопредседателя партии, множество аварий на теплосетях в разных городах Украины, в том числе Киеве, Харькове, Одессе, говорят о критичности ситуации.

«Из-за бездействия властей отопительный сезон 2018–2019 может стать катастрофическим», — цитирует «Апостроф» Мазурчака.

Сергей Шахов подчеркнул, что законопроект, который подготовила партия «Наш край», должен быть принят Верховной Радой. Также народный депутат добавил, что необходимо рассмотреть возможность снижения стоимости газа для граждан. По словам Шахова, при условии перехода на газ собственной добычи, сумма платежей за отопление может уменьшиться почти в три раза.

Валерий Давиденко высказал мнение, касательно важности уменьшения потребления газа ради энергетической независимости страны.

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