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Ижевский механический завод, который входит в концерн «Калашникова», запустит серийное производство пистолета Лебедева. Он послужит заменой легендарному пистолету Макарова. Подробнее — в инфографике Федерального агентства новостей.

Компактный пистолет ПЛ-15К был спроектирован на основе полноразмерного ПЛ-15 в предельно сжатые сроки. Впервые пистолет был продемонстрирован на выставке вооружения «Армия 2017». По сравнению с ПЛ-15 ПЛ-15К имеет уменьшенные вес и габариты. И это несмотря на то, что вся внутренняя начинка двух пистолетов (ударно-спусковое устройство и схема работы) идентична.

Заметим, что бойцы некоторых специальных подразделений носят огнестрельное оружие лишь номинально, никогда не пуская его вход. В этом аспекте на первое место выходят компактность, удобство ношения и эргономичность. Это относится к некоторым отрядам полиции, вооруженным охранникам и МЧС, для которых и был разработан ПЛ-15К.

ПЛ-15К представляет собой классический самозарядный пистолет. Для перезарядки он использует ход подвижного ствола, который под действием отдачи движется назад вместе с затвором. Ход ствола при выстреле короткий, меньше хода затвора. Благодаря такой схеме автоматики и удалось сконструировать пистолет с минимальными размерами.

Отметим, что ход спускового крючка был умышленно сделан большим, а усилия при нажатии составляет четыре килограмма — это больше, чем у аналогичных пистолетов. Таким образом, самопроизвольный выстрел практически невозможен, даже если ПЛ-15К упадет на твердую поверхность с уровня груди человека среднего роста.

Конструкция пистолета позволяет установку фонаря, глушителя звука выстрела и целеуказателя под ствол. Органы управления ПЛ-15К находятся по обеим сторонам.

Одним из главных преимуществ ПЛ-15К является компактность. Ниша, которую занимает этот пистолет, практически свободна. Если компактная версия пистолета Лебедева сможет оправдать ожидания, у него есть все шансы пошатнуть непререкаемый авторитет пистолета Макарова.

Стоит обратить внимание, что при всех очевидных плюсах ПЛ-15К лишен серьезных недостатков. Специально заниженные тактико-тактические характеристики компенсируются удобством применения и ношения. Да и никто не будет требовать от компактного пистолета характеристик высокоточного оружия.

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