Дзюба объяснил, почему ушел из «Зенита»

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Санкт-Петербург, 3 апреля. Российский футболист Артем Дзюба рассказал, почему тренерский штаб «Зенита» решил с ним расстаться.

По словам спортсмена, руководство «сине-бело-голубых» решило, что форвард плохо влияет на всю команду.

«Мы с Манчини поговорили лицом к лицу перед началом сезона, приехал к нему в гостиницу: «Если я вас как футболист не устраиваю, тут же покину команду». Он сказал: «Нет, ты меня устраиваешь. Мне не нравятся околофутбольные вещи», — приводит слова Дзюбы «Свободная пресса».

Футболист пояснил, что «околофутбольных вещей» было три: он расслаблял Кокорина, разлагал коллектив и не мог полноценно тренироваться из-за травмы колена.

Напомним, что в начале 2018 года тренер «Зенита» Роберто Манчини принял решение не брать Артема Дзюбу на тренировочный сбор команды. В результате спортсмену пришлось покинуть клуб.

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