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Проект памятного сквера лидирует в голосовании о дальнейшей судьбе «Зимней вишни»
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    Проект памятного сквера лидирует в голосовании о дальнейшей судьбе «Зимней вишни»

    15:34  3 Апреля 2018
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    Проект «Памятного сквера» на месте ТЦ «Зимняя вишня» лидирует в голосовании

    Москва, 3 апреля. Судьба территории, где располагается печально известный торгово-развлекательный комплекс «Зимняя вишня», будет решена посредством народного референдума. На этот час в голосовании лидирует проект памятного сквера. Об этом ФАН рассказали в администрации Кемерово.

    Идею увековечения памяти трагически погибших, построив на месте торгового центра парк памяти, поддержали не только кемеровчане, но и власти области и города. Глава Кемерово Илья Середюк заверил общественность, что последнее слово останется за жителями города.

    Руководитель комитета по общественным связям мэрии Кемерово Екатерина Дубкова рассказала ФАН, что вопрос будущего «Зимней вишни» решается в эти минуты.

    «В настоящее время, прямо сейчас, у нас на нескольких городских сайтах идет голосование на тему «Что должно появиться на месте сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня», — говорит Дубкова. — Такой вопрос возник через несколько дней после трагедии 25 марта. И сейчас у нас горожане, в зависимости от того, кто каким ресурсом пользуется, высказывают свое мнение. У нас есть несколько вариантов ответов. Это — часовня, памятный сквер, просто памятник (или скульптурная композиция) и аллея памяти. При этом люди могут вносить и свои идеи».

    Согласно данным на первую половину вторника, 3 апреля, в голосовании приняло участие уже более 362 тысяч человек. Специальная группа отслеживает голосование на официальном сайте городской администрации, география самая разная.

    «Голосование продлится еще, наверное, где-то около десяти дней, — продолжает Дубкова. — Если же говорить о цифрах, то весьма уверенно лидирует вариант «Памятный сквер» — за него проголосовало 214 тысяч. На нашем сайте, например, свои голоса за него отдали почти 74 процента респондентов. А если брать общую статистику, то у памятного сквера 59%».

    Примечательно, что в этом своеобразном плебисците участвуют не только кемеровчане. Наибольшее количество проголосовавших живут в Москве и Санкт-Петербурге, а жители Кемерово — на третьем месте.

    После окончания голосования пройдет общественное обсуждение вопроса. В каком именно формате — пока еще не решено.

    Идея, как использовать площадь по торговым центром после его сноса, появилась практически сразу же после пожара в «Зимней вишне». В небольшой скверик около ТЦ люди каждый день приносили свечи, портреты, игрушки. Вскоре родилось мнение сделать это место памятным.

    Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Погибли 64 человека, среди которых были и дети.

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    Автор: Марат Лашкин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #памятник #кемерово #трагедия #парк #зимняя вишня #сквер памяти
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