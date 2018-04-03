Проект памятного сквера лидирует в голосовании о дальнейшей судьбе «Зимней вишни»

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Москва, 3 апреля. Судьба территории, где располагается печально известный торгово-развлекательный комплекс «Зимняя вишня», будет решена посредством народного референдума. На этот час в голосовании лидирует проект памятного сквера. Об этом ФАН рассказали в администрации Кемерово.

Идею увековечения памяти трагически погибших, построив на месте торгового центра парк памяти, поддержали не только кемеровчане, но и власти области и города. Глава Кемерово Илья Середюк заверил общественность, что последнее слово останется за жителями города.

Руководитель комитета по общественным связям мэрии Кемерово Екатерина Дубкова рассказала ФАН, что вопрос будущего «Зимней вишни» решается в эти минуты.

«В настоящее время, прямо сейчас, у нас на нескольких городских сайтах идет голосование на тему «Что должно появиться на месте сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня», — говорит Дубкова. — Такой вопрос возник через несколько дней после трагедии 25 марта. И сейчас у нас горожане, в зависимости от того, кто каким ресурсом пользуется, высказывают свое мнение. У нас есть несколько вариантов ответов. Это — часовня, памятный сквер, просто памятник (или скульптурная композиция) и аллея памяти. При этом люди могут вносить и свои идеи».

Согласно данным на первую половину вторника, 3 апреля, в голосовании приняло участие уже более 362 тысяч человек. Специальная группа отслеживает голосование на официальном сайте городской администрации, география самая разная.

«Голосование продлится еще, наверное, где-то около десяти дней, — продолжает Дубкова. — Если же говорить о цифрах, то весьма уверенно лидирует вариант «Памятный сквер» — за него проголосовало 214 тысяч. На нашем сайте, например, свои голоса за него отдали почти 74 процента респондентов. А если брать общую статистику, то у памятного сквера 59%».

Примечательно, что в этом своеобразном плебисците участвуют не только кемеровчане. Наибольшее количество проголосовавших живут в Москве и Санкт-Петербурге, а жители Кемерово — на третьем месте.

После окончания голосования пройдет общественное обсуждение вопроса. В каком именно формате — пока еще не решено.

Идея, как использовать площадь по торговым центром после его сноса, появилась практически сразу же после пожара в «Зимней вишне». В небольшой скверик около ТЦ люди каждый день приносили свечи, портреты, игрушки. Вскоре родилось мнение сделать это место памятным.

Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Погибли 64 человека, среди которых были и дети.

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