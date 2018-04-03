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На минувшей неделе на сайте Федерального агентства новостей был размещен мой материал «Украину заселил талантливый западный народ». Если коротко, там речь идет о переименовании киевской улицы маршала Жукова в улицу же, но только Кубанской Украины.

Генератор безумных идей

В общем потоке безумия, старательно генерируемого режимом Порошенко и его присными, этот факт не самый сшибающий с ног, понятно. Подумаешь, придумали новое историко-географическое определение «Кубанская Украина», и даже слегка посягнули на территорию Российской Федерации. Или, во всяком случае, влажно помечтали о посягательстве. О Жукове, как бы, в данном контексте и вовсе нечего говорить. Образ маршала Победы настолько светлый, что к нему никакая грязь не прилипнет. Тем паче, из киевского болота.

В данном случае речь зашла о реакции СМИ, которая даже для актуальных украинских настроений оказалась из ряда вон. Издание «Зеркало недели» по этому поводу поместило архивное фото, где изображены Сталин и Жуков. А текстовка была буквально вот какая: «С карты столицы Украины исчезнет еще одно напоминание об оккупации страны восточными народами». Это сверху, над снимком. Снизу же поместили следующую информацию: «С карты Киева исчезнет имя еще одного бездарного начальника сталинской армии».

Дикие, несусветные формулировки. Причем так показалось явно не только мне. На просторах соцсетей довелось встретить многочисленные отклики ошалевших читателей. Понятно, что Украина серьезно хворает и, вполне может статься, даже находится при смерти. Но и для горячечного бреда все равно это слишком. «Оккупация восточных народов»! «Бездарный» Жуков!

Ползком от сталинского начальника

В «Зеркале недели», надо понимать, тоже заметили, что хватили лишку. Любопытно было бы посмотреть на того, кто придумал изначальный текст к фотографии и вообще общую концепцию заметки. Просто в глаза его оловянные посмотреть, да и, чего уж церемониться, с уровнем образования, с интеллектуальным потенциалом тоже ознакомиться.

И уж, конечно, совсем забавно было бы послушать, как принималось решение внести правку в тексты. Что заставило редакцию увидеть собственную глупость и признать несусветность формулировок? Разумеется, ни о каком прозрении речь не идет. Но, во всяком случае, от «восточных народов» и «бездарности» сталинского начальника все-таки чуток отползли в сторону.

Вторая версия текстовки вокруг все той же фотографии получилась такая: «С карты столицы Украины исчезнет еще одно напоминание об оккупации страны». Это верхняя надпись, а нижняя: «С карты Киева исчезнет имя еще одного маршала сталинской армии».

Глубинной проблемы такая корректура, конечно, не решает. «Оккупация», как видим, осталась доминантой, не подвергающейся сомнению. Подход вражеский, лживый, но хотя бы не такой беспросветно пещерный и узколобый, как в первой вариации на тему переименования улицы. Во всяком случае, так кажется.

Добрая земля, залитая смрадом

Тем не менее этот частный случай, одно из тысяч переименований улиц и буквенная эквилибристика некогда почтенной газеты, дают повод для размышлений и обобщений. Горьких, увы, и безрадостных.

Годы массированной атаки на умы обитателей территории, ранее известной как Украина, дали свои плоды. История уже достаточно надежно и, ясное дело, злонамеренно вывернута наизнанку и зафиксирована в таком неприглядном виде. Чтобы возмутить публику, уже нужна не просто «оккупация», а «оккупация восточными народами».

Выращена, выпестована, вскормлена целая армия нравственных уродов и политических мутантов, которые агрессивно навязывают широким массам свои извращенные взгляды на исторический процесс, на добро и зло, ярлыки развешивают бестрепетной рукой. Причем имеют для этого многочисленные площадки и богатый инструментарий.

Но! При этом, условно креативная прослойка, льющая яд в головы целому народу, находится на содержании. В смысле, трудится не идейно, а в соответствии с социальным заказом. Персонажи эти сколь нахальны, столь и жидки на расправу. Возникла ярко выраженная негативная реакция — раз! — смягчили тон, глазки потупили. До следующего раза, понятное дело.

Мерзко от этого всеукраинского паскудства. Жуткие, окаянные дни переживает Украина, бедная, некогда цветущая, добрая, но залитая смрадом земля…

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