Валуев высоко оценил принятый Госдумой закон о сборе валежника

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Москва, 3 апреля. Депутат Госдумы Николай Валуев назвал «крайне важным» принятый сегодня нижней палатой парламента законопроект, которым были внесены поправки в Лесной кодекс Российской Федерации. В числе прочего этим законопроектом россиянам разрешили собирать в лесу валежник.

«Крайне важный закон для лесного хозяйства России, — отметил Валуев, опубликовав информацию о законопроекте на своей странице Instagram. — Слишком много мы теряем леса вследствие пожаров,рубок,различных заражений лесного фонда».

Отметим, поправки в Лесном кодексе предполагают, в том числе прочего, что обязательства по восстановлению лесов — как и право на пользование лесными ресурсами — будут осуществляться всеми гражданами России, использующими леса. Кроме того, на лиц, по ходатайству которых часть лесных земель была переведена в иную категорию, обязана будет не более чем через год восстановить лес на соответствующей площади в другом месте на территории того же субъекта РФ.

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