В ОЗХО рассказали, когда Россия получит ответы на вопросы по «делу Скрипаля»

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Москва, 3 апреля. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) может до конца дня направить России ответы на вопросы по расследованию так называемого «дела Скрипаля». Об этом во вторник заявили в пресс-службе международной структуры.

«ОЗХО находится в процессе формирования ответов на вопросы, представленные Российской Федерацией. Ответы на них, как ожидается, будут направлены Российской Федерации к концу сегодняшнего дня», — пояснил представитель организации.

Напомним, что Россия ранее направила в Организацию по запрещению химоружия 13 вопросов по «делу Скрипаля». В частности, Москву интересует, какую конкретно помощь Великобритания запросила у ОЗХО.

Речь идет бывшем полковнике ГРУ Сергее Скрипале и его дочери, которые были госпитализированы в британском Солсбери в начале марта. По версии полиции, они были отравлены нервно-политическим веществом «Новичок». Несмотря на отсутствие доказательств, Великобритания сразу же обвинила в инциденте Россию и выслала российских дипломатов. При этом Лондон отказался предоставлять Москве хоть какую-нибудь информацию, несмотря на то, что Юлия Скрипаль является гражданкой РФ.

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