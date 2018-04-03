Семьи погибших при пожаре в кемеровском ТЦ попросили Цивилева создать аллею или сквер

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Кемерово, 3 апреля. Семьи погибших при страшном пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» попросили временно исполняющего обязанности губернатора Сергея Цивилева в память о жертвах трагедии установить мемориал, разбить парк или аллею. Об этом во вторник рассказали в пресс-службе администрации региона во вторник.

«Наиболее часто члены семей погибших просили решить вопросы погашения кредитов, оказать помощь в жилищных вопросах и бытовых проблемах. Сергей Цивилев поручил в кратчайшие сроки решить все заявленные проблемы и просьбы», — отметили в пресс-службе.

Отмечается, что многие обращения от семей погибших касались увековечения памяти жертв трагедии. Жители Кемерово выступали с идеями установить мемориал, разбить сквер или аллею на месте сгоревшего торгово-развлекательного центра.

Цивилев подчеркнул, что решение по этому вопросу должны принимать горожане.

Напомним, 25 марта в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел сильный пожар, жертвами которого, по официальным данным, стали 64 человека.

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