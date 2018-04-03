«Зенит» контактировал со Спаллетти

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Санкт-Петербург, 3 апреля. Представители петербургского «Зенита» контактировали с главным тренером миланского «Интера» Лучано Спаллетти.

По информации Федерального агентства новостей, разговор носил гипотетический характер. Отмечается, что в ходе встречи никакой договоренности достигнуто не было, однако обе стороны заявили, что открыты для переговоров по окончании сезона. Это связано с тем, что Спаллетти может покинуть «Интер» из-за невыполнения поставленных задач, а также в связи с уходом с поста технического координатора команды Вальтера Саббатини.

«Зенит» в свою очередь по окончании сезона с высокой долей вероятности расстанется с Роберто Манчини.

Напомним, итальянский специалист возглавил «Зенит» летом минувшего года. Под его руководством команда выбыла из борьбы за Кубок России, проиграла по сумме двух матчей в 1/8 финала Лиги Европы «Лейпцигу» и после 23 туров занимает 4-е место в таблице чемпионата страны, отставая от лидера, московского «Локомотива», на 7 очков.

Отметим также, что Спаллетти возглавлял «Зенит» в период с 2009 по 2014 год. Под его руководством команда дважды выиграла чемпионат России, а также становилась победителем Кубка и Суперкубка страны.

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