Есть потенциал: эксперт оценил перспективы участия РФ в энергетике Мадагаскара

В закладки

Антананариву, 3 апреля. Мадагаскар обладает высоким экономическим потенциалом, реализация которого затрудняется устаревшей энергосистемой. Однако участие российского бизнеса в модернизации энергетики острова может стать трамплином для строительства тесных связей двух стран, считают эксперты.

Африканский регион стал привлекательным для российского бизнеса, однако для стабильного экономического роста необходима устойчивая энергетическая система. По словам генерального директора мадагаскарской государственной компании Jirama Гиацинта Тодимана, часть ЛЭП сильно устарели. Отмечается незаконное подключение местных жителей к электрическим сетям.

Альтернативой Jirama могут стать частные энергетические компании, в африканских странах интерес к ним довольно высок. По мнению специалиста по Южной Африке Александа Зданевича, для присутствия российского бизнеса на рынке Мадагаскара есть все необходимые условия.

«База там есть. На моей памяти больше 4,5 тысяч выпускников советских ВУЗов на разных позициях. Есть потенциал, который мы можем использовать», — сказал африканист, его слова приводит «Политэксперт»

Зданевич считает, что участие российских предпринимателей в энергетической сфере островного государства может стать своеобразным трамплином для развития сотрудничества Мадагаскара и России.



Читайте ФАН в Яндекс.Новости.