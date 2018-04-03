Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Экономика
Есть потенциал: эксперт оценил перспективы участия РФ в энергетике Мадагаскара
Общество
Путин: Значимость проекта «Аккую» трудно переоценить
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Есть потенциал: эксперт оценил перспективы участия РФ в энергетике Мадагаскара

    15:00  3 Апреля 2018
    47

    Есть потенциал: эксперт оценил перспективы участия РФ в энергетике Мадагаскара

    Антананариву, 3 апреля. Мадагаскар обладает высоким экономическим потенциалом, реализация которого затрудняется устаревшей энергосистемой. Однако участие российского бизнеса в модернизации энергетики острова может стать трамплином для строительства тесных связей двух стран, считают эксперты. 

    Африканский регион стал привлекательным для российского бизнеса, однако для стабильного экономического роста необходима устойчивая энергетическая система. По словам генерального директора мадагаскарской государственной компании Jirama Гиацинта Тодимана, часть ЛЭП сильно устарели. Отмечается незаконное подключение местных жителей к электрическим сетям. 

    Альтернативой Jirama могут стать частные энергетические компании, в африканских странах интерес к ним довольно высок. По мнению специалиста по Южной Африке Александа Зданевича, для присутствия российского бизнеса на рынке Мадагаскара есть все необходимые условия.

    «База там есть. На моей памяти больше 4,5 тысяч выпускников советских ВУЗов на разных позициях. Есть потенциал, который мы можем использовать», — сказал африканист, его слова приводит «Политэксперт»

    Зданевич считает, что участие российских предпринимателей в энергетической сфере островного государства может стать своеобразным трамплином для развития сотрудничества Мадагаскара и России. 
     

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #мадагаскар
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Жители Луганска ответили Киеву: Хороните свои опасные отходы на Майдане

      16:20 3 Апреля 2018 56
      Читать
      16:14
      Сегодня

      Соловьев о маркировке его передачи в YouTube: Google боится видео российских телеканалов
      14:34
      Сегодня

      Россия стала эталоном проведения прозрачных выборов для Запада: в ОП РФ согласились с оценкой Путина
      14:06
      Сегодня

      Автомат Калашникова разобрали на товарные знаки
      11:24
      Сегодня

      В Сети появилось видео получения Путиным удостоверения президента РФ
      11:12
      Сегодня

      Как отдыхаем в 2018 году: майские каникулы, двухдневная рабочая неделя и июньские выходные

      Жители Луганска ответили Киеву: Хороните свои опасные отходы на Майдане

      16:20 3 Апреля 2018 56

      Форсайт «Россия»: В Петербурге открылся четвертый международный экономический конгресс. ФАН-ТВ

      10:12 3 Апреля 2018
      908

      На четыре с плюсом: Сборная России по лыжным гонкам подвела итоги олимпийского сезона. ФАН-ТВ

      19:53 2 Апреля 2018
      960

      Пушкин против Драгунского: В столице прошел городской конкурс юных чтецов «Живая классика». ФАН-ТВ

      9:59 2 Апреля 2018
      1378

      В Кемерово суд определяет меру пресечения для Юлии Богдановой

      7:57 31 Марта 2018
      8571
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Жители Луганска ответили Киеву: Хороните свои опасные отходы на Майдане

      Жители Луганска ответили Киеву: Хороните свои опасные отходы на Майдане

      16:20   3 Апреля 2018
      56
      Абсолютная победа: что означает результат Путина на выборах

      Абсолютная победа: что означает результат Путина на выборах

      13:39   3 Апреля 2018
      2235
      Около 5 тыс. националистов проводят марш «За украинское будущее без олигархов» в Киеве

      Около 5 тыс. националистов проводят марш «За украинское будущее без олигархов» в Киеве

      12:21   3 Апреля 2018
      4253
      Украина ответит за пиратство: эксперт объяснил необходимость постоянного присутствия ЧФ в Азовском море

      Украина ответит за пиратство: эксперт объяснил необходимость постоянного присутствия ЧФ в Азовском море

      11:01   3 Апреля 2018
      30491