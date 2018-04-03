Солидарность вокруг «дела Скрипаля» угрожает безопасности в Европе – МИД РФ

В закладки

Москва, 3 апреля. Солидарность вокруг так называемого «дела Скрипаля» и начавшиеся в этой связи дипломатические войны являются прямой угрозой безопасности в Европе, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

В эфире телеканала «Россия-24» он отметил, что данные действия наносят удар по всей системе коммуникации между Россией и Западом, включая профессиональную коммуникацию, «которая особенно нужна в этот тревожный период».

«Это большая геополитическая провокация, а евроатлантическая солидарность в этих условиях становится прямой угрозой европейской безопасности», — подчеркнул Грушко.

Напомним, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены в бессознательном состоянии в Солсбери 4 марта. По версии следствия, они были отравлены нервно-паралитическим веществом, якобы произведенным в России.

На этом основании Лондон выдвинул голословные обвинения в адрес Москвы, заявив, что РФ якобы причастна к инциденту. При этом, как неоднократно отмечала российская сторона, подтверждения таким обвинениям предоставлено не было.

В связи со скандалом вокруг так называемого «дела Скрипаля» Великобритания, а также США, Канада, Украина и ряд европейских государств выслали из страны порядка 150 российских дипломатов. МИД РФ ответил на данные действия зеркально.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.