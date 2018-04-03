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Россия стала эталоном проведения прозрачных выборов для Запада: в ОП РФ согласились с оценкой Путина
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    Россия стала эталоном проведения прозрачных выборов для Запада: в ОП РФ согласились с оценкой Путина

    14:34  3 Апреля 2018
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    «Россия стала эталоном проведения прозрачных выборов для всего мира»: в ОП РФ согласились с оценкой Путина

    На встрече с главой Центризбиркома России Эллой Памфиловой президент Владимир Путин заявил, что состоявшиеся 18 марта 2018 года выборы были «самые прозрачные, самые чистые в истории нашей страны». По мнению члена Общественной палаты РФ Максима Григорьева, возглавляющего Фонд исследования проблем демократии, прошедшие в России выборы могут стать примером для Запада.

    Во вторник Владимир Путин встретился с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой и поблагодарил ее за проделанную работу.

    «Это была большая общенациональная работа, очень важная для страны. По общему мнению, эта работа проведена на самом высоком не только техническом, но и организационном уровне. Как многие уже сказали, наверное, это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны», — заметил глава государства.

    Член Общественной палаты России Максим Григорьев полностью согласен с этой оценкой президента. Он напомнил, что ОП РФ осуществляла наблюдение за ходом голосования и подсчетом голосов на всех избирательных участках страны. В этой работе было задействовано более 150 тысяч независимых наблюдателей, а в Общественной палате организован ситуационный центр, который анализировал происходящее на избирательных участках.

    «Учитывая это, а также новые технологии, видеокамеры, КОИБы и qr-коды, могу подтвердить, что состоявшиеся выборы действительно были наиболее честными и прозрачными за все время их проведения в нашей стране. Общественная палата России об этом заявляла и раньше — сразу после проведения голосования, а сегодня соглашается с оценкой президента», — отметил Максим Григорьев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

    «Россия стала эталоном проведения прозрачных выборов для всего мира»: в ОП РФ согласились с оценкой Путина

    Более того, директор Фонда исследования проблем демократии полагает, что Россия сейчас становится эталоном проведения честных и прозрачных выборов для всего мира, особенно на фоне фальсификации результатов голосования на выборах президента США в 2016 году и парламентских выборах в Германии в 2017-м.

    «Президент США Дональд Трамп прямо заявлял, что в трех штатах Америки результаты выборов были фальсифицированы. На нарушения жаловались и немецкие политические партии, участвовавшие в последних выборах в Бундестаг. На этом фоне Россия становится таким законодателем в плане высокого уровня прозрачности и отсутствия большого количества серьезных нарушений», — сказал Максим Григорьев.

    По его словам, выявленные на голосовании 18 марта нарушения, в том числе благодаря наблюдателям от Общественной палаты РФ, никак не повлияли на результаты выборов президента России, поскольку их было незначительное количество. Но, тем не менее, по каждому нарушению оперативно приняты решения, возбуждены уголовные и административные дела, виновные привлечены к ответственности. Кроме того, ЦИК РФ отменила результаты голосования на 16 избирательных участках, но на фоне более чем 90 тысяч участков эта цифра кажется весьма скромной, подчеркнул собеседник ФАН.

    Напомним, выборы президента России состоялись 18 марта. Победу одержал действующий глава государства Владимир Путин, получив 76,69% голосов. Явка избирателей на выборах главы государства, по данным ЦИК, составила 67,54%.

    На втором месте оказался Павел Грудинин, набравший 11,77% голосов избирателей, третий результат показал Владимир Жириновский, получивший 5,65% голосов. Ксения Собчак оказалась четвертой с результатом 1,68%, в то время как Григорий Явлинский набрал 1,05%. Результат Бориса Титова составил 0,76%, Максима Сурайкина — 0,68%, Сергея Бабурина — 0,65% голосов.

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    Автор: Марина Степанова
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    #путин #россия #элла памфилова #выборы-2018 #цик рф #максим григорьев
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