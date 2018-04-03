Тука признал, что военнослужащие ВСУ убивали мирных жителей в Донбассе

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Киев, 3 апреля. Заместитель министра по вопросам так называемых «временно оккупированных территорий» Георгий Тука признался, что военнослужащие ВСУ убивали мирных жителей в Донбассе.

Во время пресс-конференции в Киеве Тука рассказал о трагедии на Луганщине. Местный фермер обратился к нему с просьбой помочь в поисках пропавшего сына. Известно, что он пропал на посту ВСУ в Донбассе, когда ехал на своем автомобиле.

Машину удалось найти практически сразу, а вот сына фермера — через 2,5 года. Его нашли мертвым.

«Наши следственные органы установили обстоятельства убийства и нашли виновника преступления, — констатировал украинских политик. — Им оказался военнослужащий ВСУ, которому дали восемь лет тюрьмы».

Тука обратил внимание, что сослуживцы убийцы мирного жителя не понимали, за что посадили военнослужащего. Они считали, что это слишком суровый срок, ведь когда они избивали задержанного, никто не знал, что у него слабая селезенка, которая лопнет.

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