Более 80 самолетов Airbus «Аэрофлота» будут обеспечены Интернетом

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Москва, 3 апреля. Российская авиакомпания «Аэрофлот» обеспечит доступ к Интернету в 81 среднемагистральном самолете. Речь идет о самолетах Airbus 320 и Airbus 321.

Конкурс на установку и обслуживание оборудования выиграла компания «Стэк.ком», которая предложила свои услуги за 52,6 млн долларов при начальной цене контракта 57,5 млн долларов. Как сообщает газета «Ведомости», на широкофюзеляжных самолетах «Аэрофлота» уже давно имеется доступ к Интернету. В Airbus 330 трафик стоит от 5 долларов за 10 Мбайт до 50 долларов за 150 Мбайт. На Boeing 777 — от 5 долларов за 10 Мбайт до 40 долларов за 100 Мбайт.

Теперь же данная услуга появится и на среднемагистральных самолетах. Подключение к Интернету обойдется пассажирам в 800 рублей в час или 1000 рублей за весь полет. Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» изменил условия правил провоза ручной клади из-за жалоб пассажиров.

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