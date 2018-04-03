В США работают над созданием компактного термоядерного реактора

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Вашингтон, 3 апреля. Американская компания Lockheed Martin запатентовала создание компактного термоядерного реактора, который может поместиться в боевом самолете или на военном судне.

Согласно официальному заявлению представителей компании, им удалось добиться прорыва и сделать термоядерную энергию доступной.

В патентной заявке имеется общее описание компактного термоядерного реактора. Утверждается также, что компания максимально близка к решению всех проблем, связанных с использованием энергии термоядерного синтеза. В заявке можно найти общие чертежи устройства, построенного по принципу токамака.

Обычно это энергия используется в водородных бомбах, однако никто до сих пор не применял ее в мирных целях.

Однако не только Lockheed Martin собирается создать термоядерный реактор. В марте об аналогичных планах заявил Массачусетский технологический институт.

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