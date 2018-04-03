Зрители поделились впечатлениями от скандального выступления Ароновой на сцене в Сургуте

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Сургут, 3 апреля. Зритель спектакля «Маленькие трагедии» с Марией Ароновой и Сергеем Шакуровым в Сургуте прокомментировала скандал, вызванный задержкой постановки на полчаса.

По ее словам, сначала перед зрителями, ожидающими спектакля, появилась народная артистка России Мария Аронова. Она сообщила публике, что начало постановки откладывается на 10-15 минут в связи с техническими проблемами, передает «Пятый канал».

Спустя 15 минут на сцену в сопровождении некой женщины вышли все актеры. На этот раз зрителям объяснили, что второй звонок был дан без ведома артистов, а техническая проблема связана с тем, что средства за постановку так и не поступили актерам на счет.

«И вот эта женщина, с которой они вышли якобы объяснять, виновата в том, что задерживается спектакль. Потом буквально через пару минут актерам шепнули, видимо, что средства поступили и все, и постановка началась», — поделилась зрительница.

При этом, по ее словам, инцидент не повлиял на впечатления публики от спектакля. Зрители с пониманием ожидали, когда проблема разрешится.

Напомним, ранее, комментируя скандал в Сургуте, народная артистка России Мария Аронова объяснила задержку спектакля, отметив, что второй звонок в театре не раздается до того, как труппа получит деньги.

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