Тысячи россиян требуют наказать «фашистку» Малышеву за призыв отстреливать бездомных собак

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Москва, 3 марта. Телеведущую Елену Малышеву назвали фашисткой после призыва отстреливать собак. Более 11 тысяч пользователей Сети поддержали петицию, которая призывает наказать ведущую программы «Жить здорово!»

Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» заявила, что бродячих собак нужно отстреливать. В Сети ее мнение назвали негуманным и фашистским. Автор петиции полагает, что ведущая призвала к жестокому обращению с животными, что противоречит действующему законодательству и является уголовно наказуемым.

В петиции говорится, что телевидение внушает зрителям будто «главное зло у нас в стране — это взбесившиеся собаки, не дающие людям спокойно жить». Однако подобные призывы могут привести к ожесточению общества и волне агрессии, живодерству.

В шоу Малышевой на Первом канале предлагают не решать в комплексе проблему бездомных собак, а просто их ОТСТРЕЛИВАТЬ. Видимо, затем наступит очередь бомжей, а потом и всех уродливых или слишком умных людей. #обыкновенныйфашизм — Гуго Карлович ™ (@JoN_TM) 31 марта 2018 г.

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