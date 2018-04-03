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Сирия, 3 апреля. Курды беспрепятственно заняли две нефтяные скважины в юго-восточной части Дейр-эз-Зора. «Джебхат ан-Нусра»***1 отбила атаку вражеской исламистской группировки к югу от Идлиба. Официальный Дамаск предложил боевикам из Восточного Каламуна два пути урегулирования конфликта, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли новую серию авиаударов по объектам «Тахрир аш-Шам» к юго-западу от Идлиба; вместе с российским Центром по примирению предложили боевикам из Восточного Каламуна два пути урегулирования конфликта.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): оказалась под огнем артиллерии армии САР в районе Аль-Латаминского выступа в Хаме; отразила атаку «Джебхат Тахрир Сурии» на юге провинции Идлиб.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ):1 подозревается в подготовке теракта на юго-западной окраине Багдада.

Курды: беспрепятственно заняли две нефтяные скважины на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор, когда оттуда ушли бывшие члены ИГ1.

Провинция Дамаск

Как рассказал в интервью Reuters источник в так называемой сирийской вооруженной оппозиции, представители российского Центра по примирению враждующих сторон и правительства Сирии предложили выбор вооруженным группировкам, базирующимся в районе Восточного Каламуна. Данный анклав исламистов находится в 40 километрах к северо-востоку от Дамаска, но не соприкасается с Восточной Гутой, которая прилегает вплотную к столице и в которой сопротивление боевиков уже было сломлено. Радикалам было предложено либо принять управление официального Дамаска и получить возможность на амнистию, либо сдать оружие и эвакуироваться из региона. По данным Reuters, большинство бандформирований склоняются к тому, чтобы перебраться в близлежащие горные районы.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдские отряды Сирийских демократических сил (SDF)**** заняли нефтяные скважины Бир Аль-Азрак и Бир Абу-Шауаб, расположенные на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает местный новостной портал DeirEzzor24. Согласно его данным, курды установили контроль над этими нефтеносными районами после того, как их покинули остатки отрядов «Исламского государства». Таким образом, данные ключевые объекты вновь были взяты «Демократическими силами» без какого-либо сопротивления со стороны ИГИЛ. Предполагается, что между террористической организацией с одной стороны и Соединенными Штатами и курдами с другой существует ряд договоренностей, регулирующих распределение территорий за Евфратом. Несмотря на сообщения Вашингтона о продолжении антитеррористической кампании в этом регионе, здесь по-прежнему отмечается высокая террористическая активность бывших членов ИГ.

Провинция Идлиб

По информации Twitter-канала Emaan News Center, боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» смогли отразить атаку исламистов «Лива Сукур аш-Шам» в районе города Хан Ас-Сабиль, находящегося к югу от Идлиба. Отмечается, что отряды «Джебхат ан-Нусры» нанесли противнику серьезный урон в живой силе, оттолкнув конкурентов назад на исходные позиции. Группировка «Лива Сукур аш-Шам» вступила в состав исламистской коалиции «Джебхат Тахрир Сурии» и вместе с «Ахрар аш-Шам» и «Нур ад-Дин аз-Зенки» ведет борьбу с Ан-Нусрой» за влияние в провинции Идлиб.

Подконтрольные боевикам порталы тем временем продолжают публиковать сведения об авиаударах ВВС Сирии по военным объектам вооруженных бандгруппировок в районах провинции Идлиб. На этот раз сообщается о бомбардировках вблизи населенного пункта Басанкуль и в окрестностях города Джиср Аш-Шугур на западе региона. Здесь, в частности, базируются террористы «Джебхат Фатх аш-Шам», на которых не распространяется режим прекращения огня.

Провинция Хама

На севере от Хамы продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и вооруженными группировками, связанными с «Хайят Тахрир аш-Шам». По данным Emaan News Center, столкновения идут в южных предместьях города Аль-Латамина — прежде всего, на окраине прифронтового населенного пункта Аз-Зилакьят. Правительственные войска САР ведут огонь по расположениям террористов со стороны города Халфая. Аль-Латаминский выступ является главным оплотом «Джейш Аль-Иззы» и ряда других формирований, аффилированных с «Джебхат Фатх Аш-Шам». Здесь также базируются отряды «Ан-Нусры». Эти территории, охватывающие также Кафр Зету и Мурек, оккупированы почти с самого начала вооруженного конфликта в Сирии — с декабря 2012-го года.

Ирак

В пригороде Багдада прогрел мощный взрыв, в результате которого был тяжело ранен один мирный житель. Это произошло в поселении Аль-Радвания, находящемся на юго-западе от столицы. Сработавшее самодельное взрывное устройство было заложено в автомобиле и сдетонировало в тот момент, когда водитель только оказался внутри. Мужчина был экстренно госпитализирован. Сотрудники федеральной полиции Ирака в настоящий момент выясняют обстоятельства случившегося, пытаясь установить причастных к совершению теракта лиц. Предполагается, что в этом деле замешаны боевики одной из подпольных групп «Исламского государства», которые по-прежнему проявляют высокую активность в центральных и северо-западных районах страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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