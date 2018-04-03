Российские энергетические компании приступили к реализации проектов в Сирии

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Москва, 3 апреля. Российские компании уже приступили к реализации некоторых проектов в энергетическом комплексе Сирии. Об этом журналистам рассказал министр энергетики РФ Александр Новак.

По его словам, Россия подписала с министерствами энергетики и с министерствами нефти Сирии дорожные карты. В рамках этих проектов Москва продолжает взаимодействие с Дамаском. Как добавил Новак, ряд проектов уже в стадии реализации. При этом он не уточнил, о каких именно проектах идет речь.

Напомним, в конце января 2018 года Минэнерго РФ сообщило, что Россия и Сирия подписали дорожную карту сотрудничества в энергетике и электроэнергетике на 2018 год и последующий период.

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