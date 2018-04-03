Аваков тремя словами ответил на возбуждение против него дела в России
Киев, 3 апреля. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отреагировал на уголовное дело, возбужденное в отношении него СК РФ.
«Служу украинскому народу», — написал Аваков в Twitter.
Напомним, что уголовное дело в отношении Авакова было возбуждено в связи с грубым нарушением со стороны МВД Украины прав и интересов россиян.
По версии следователей, в день выборов президента России украинский министр дал распоряжение не пускать россиян на избирательные участки, расположенные в посольствах и консульствах.
В частности, Аваков давал указания сотрудникам, отвечающим за охрану и безопасность дипломатических учреждений РФ, не пускать в здания россиян. В итоге граждане РФ, находящиеся 18 марта на территории Украины, не смогли проголосовать.
Действия Авакова нарушили права и интересы россиян, гарантированные Конституцией. СК РФ имеет полное право привлекать к уголовной ответственности иностранных граждан в соответствии с законодательством России.