Палеонтологи обнаружили ископаемую ящерицу с парой глаз на темени

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Лос-Анджелес, 3 апреля. Американские и немецкие палеонтологи обнаружили останки ископаемого вида ящериц, которые обладали необычной особенностью — парой теменных глаз. Различные виды живых существ с загадочным теменным глазом — своеобразной частью мозга, которая способна реагировать на свет — известны давно, однако позвоночное животное с двумя теменными глазами ученые обнаружили впервые.

У похожей на современных варанов ящерицы Saniwa ensidens, которая жила 49 миллионов лет назад, оказалось две пары глаз — два обычных глаза и два теменных, которые находились на ее темени один позади другого. Теменной глаз является частью пинеального органа, который связан с эпиталамусом, и предположительно, участвует в регуляции большого количества функций организма в зависимости от уровня освещенности.

«После открытия четырехглазой ящерицы, у которой глаза развились и из эпифиза, и из парапинеального органа, мы можем подтвердить, что теменной глаз этой ящерицы отличался от третьего глаза других челюстных позвоночных», — приводит Current Biology слова ученых.

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