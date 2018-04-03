Больше ошибались только американцы: Кедми оценил внешнюю политику Лондона с начала XX века

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Москва, 3 апреля. Израильский эксперт Яков Кедми заявил, что в оценке политической ситуации в мире больше британцев c начала XX века ошибались только американцы. 2 апреля Кедми стал гостем программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

Комментируя развитие ситуации с так называемым «делом Скрипаля» и дипломатическим конфликтом последовавшим за голословными обвинениями Лондона в адрес Москвы, Кедми отметил, что Великобритания никогда не была страной с четким внешнеполитическим курсом.

По словам эксперта, больше Лондона ошибок в анализе политической ситуации с начала XX века допустил только Вашингтон.

«В оценке политической ситуации англичане многократно ошиблись с начала XX века, больше них ошиблись только американцы», — заявил Кедми.

По его мнению, не стоит приписывать западным странам тех свойств, которых у нет. Кедми отметил, что в Британии «хорошо одеваются» и производят «хороший виски», но, как и во Франции, где имеют «хороший вкус» и богатую кухню, политические решения в этих странах зачастую зависят от «случайных вещей».

Напомним, обострение отношений России и западных стран связано с так называемым «делом Скрипаля», расследование отравления на территории Великобритании бывшего сотрудника ГРУ.

Не представив доказательств, Лондон обвинил в причастности к инциденту Москву. Российские дипломаты были высланы из Великобритании. Вслед за Соединенным королевством российских представителей решили выслать и многие другие западные страны.

Россия ответила высылкой иностранных дипломатов, а также закрыла консульство США в Петербурге (после того, как работа российского представительства была прекращена в Сиэтле).

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