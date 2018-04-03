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#Соцсети
«Хватит насиловать старое, придумайте новое»: россияне раскритиковали первую серию нового «Простоквашино»
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    «Хватит насиловать старое, придумайте новое»: россияне раскритиковали первую серию нового «Простоквашино»

    14:23  3 Апреля 2018
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    «Хватит насиловать старое, придумайте новое»: россияне раскритиковали первую серию нового «Простоквашино»

    Москва, 3 апреля. Россияне поделились впечатлениями от просмотра первого эпизода мультфильма «Возвращение в Простоквашино». Большинство зрителей продолжение популярного советского мультфильма совсем не обрадовало.

    Серия начинается с того, что дядя Федора получает посылку из Простоквашино с тревожным сообщением. Мальчик воспользовался тем, что все внимание родителей было занято его маленькой сестрой Верой Павловной, и сбежал в деревню, чтобы помочь псу Шарику и коту Матроскину.

    По мнению публициста Армена Гаспаряна, снимать продолжение «Простоквашино» не следовало в принципе. «На мой взгляд, не нужно было этого делать. Тот мультфильм должен был остаться нетронутой классикой. Величественной памятью о детстве», — написал он в своем Twitter.

    Не понравилось зрителям и то, что создатели мультика попытались «осовременить» быт героев. «Позорище… Испортили русскую классику,современными модными штучками… Ну,какой в деревне интернет, и так детская фантазия развращена говорящими животными…», — посетовала Светлана.

    С ней согласилась и animegulash. «Хватит насиловать старое, придумайте новое», — обратилась она к «Союзмультфильму».

    «Зачем? Нужен простой вопрос — зачем??? Почему??? Придумайте свой мультик, его и раскручивайте. Оставьте в покое этот веселый мультик. Не трогайте», — поддержал ее другой участник обсуждения.

    Плохо сработали и сценаристы, считает Tatyana Kovanova. «это не серия. Там ничего не происходит :( и лучшая, но немного уже устаревшая шутка — «хипстер амбарный». Но большее авторов не хватило, видимо. Жаль…» — заметила она.

    Некоторые микроблогеры были совсем лаконичны, оставляя комментарии вроде «ужасно» и «отвратительно». А один пользователь в шутку потребовал «вызвать экзорцистов».

    Нашлись и те, кто после просмотра мультика поделился своими удивительными открытиями. «Господи из новой серии Простоквашино, узнала, что почтальона Печкина зовут Игорь Иванович. Это в честь Сечина?», — шутит Polinanem.

    Эпизод был опубликована в группе «Союзмульфильма» в соцсети «ВКонтакте». За час видеозапись собрала более 500 тысяч просмотров, отмечает «Ридус».

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #простоквашино #новая серия
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