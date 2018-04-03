«Хватит насиловать старое, придумайте новое»: россияне раскритиковали первую серию нового «Простоквашино»

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Москва, 3 апреля. Россияне поделились впечатлениями от просмотра первого эпизода мультфильма «Возвращение в Простоквашино». Большинство зрителей продолжение популярного советского мультфильма совсем не обрадовало.

Серия начинается с того, что дядя Федора получает посылку из Простоквашино с тревожным сообщением. Мальчик воспользовался тем, что все внимание родителей было занято его маленькой сестрой Верой Павловной, и сбежал в деревню, чтобы помочь псу Шарику и коту Матроскину.

По мнению публициста Армена Гаспаряна, снимать продолжение «Простоквашино» не следовало в принципе. «На мой взгляд, не нужно было этого делать. Тот мультфильм должен был остаться нетронутой классикой. Величественной памятью о детстве», — написал он в своем Twitter.

"Возвращение в Простоквашино". 1 серия https://t.co/TxCHfxRepj



На мой взгляд, не нужно было этого делать. Тот мультфильм должен был остаться нетронутой классикой. Величественной памятью о детстве — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) April 3, 2018

Не понравилось зрителям и то, что создатели мультика попытались «осовременить» быт героев. «Позорище… Испортили русскую классику,современными модными штучками… Ну,какой в деревне интернет, и так детская фантазия развращена говорящими животными…», — посетовала Светлана.

Позорище...испортили русскую классику,современными модными штучками...ну,какой в деревне интернет,и так детская фантазия развращена говорящими животными... — Svetlana (@Svetlan10159917) April 3, 2018

С ней согласилась и animegulash. «Хватит насиловать старое, придумайте новое», — обратилась она к «Союзмультфильму».

Хватит насиловать старое, придумайте новое. — Я и Госдеп едины на век???????????????? (@animegulash) April 3, 2018

«Зачем? Нужен простой вопрос — зачем??? Почему??? Придумайте свой мультик, его и раскручивайте. Оставьте в покое этот веселый мультик. Не трогайте», — поддержал ее другой участник обсуждения.

Зачем? Нужен простой вопрос - зачем??? Почему??? Придумайте свой мультик, его и раскручивайте. Оставьте в покое этот веселый мультик. Не трогайте. — Мятый Ватан (@1CR7UxEdOxqtzNz) April 3, 2018

Плохо сработали и сценаристы, считает Tatyana Kovanova. «это не серия. Там ничего не происходит :( и лучшая, но немного уже устаревшая шутка — «хипстер амбарный». Но большее авторов не хватило, видимо. Жаль…» — заметила она.

Некоторые микроблогеры были совсем лаконичны, оставляя комментарии вроде «ужасно» и «отвратительно». А один пользователь в шутку потребовал «вызвать экзорцистов».

вызывайте экзорцистов! — всеволод (ultrabass) (@ultrabasshero) April 3, 2018

Нашлись и те, кто после просмотра мультика поделился своими удивительными открытиями. «Господи из новой серии Простоквашино, узнала, что почтальона Печкина зовут Игорь Иванович. Это в честь Сечина?», — шутит Polinanem.

Господи из новой серии простоквашино, узнала, что почтальона печкина зовут ИГОРЬ ИВАНОВИЧ. Это в честь сечина? — ядерный потанцевал (@polinanem) April 3, 2018

Эпизод был опубликована в группе «Союзмульфильма» в соцсети «ВКонтакте». За час видеозапись собрала более 500 тысяч просмотров, отмечает «Ридус».

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