Страны НАТО перешли красную черту: МИД РФ объявил о холодной войне

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Москва, 3 апреля. Страны НАТО перешли красную черту в вопросе военного строительства возле российских границ. Об этом во вторник заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

«Страны НАТО пытаются найти некий баланс между обороной и диалогом. Но они перешли красную черту. Сегодня ситуация вдоль наших границ серьезным образом изменилась», — отметил он, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, НАТО в вопросах политики и военного строительства стала прибегать к схемам холодной войны, которые «должны были остаться в прошлом».

Ранее Грушко заявил, что МИД РФ пока что не видит возможности проведения заседания Совет Россия-НАТО в сложившихся условиях. Целый ряд стран ранее выслал российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Речь идет об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Несмотря на отсутствие улик, власти Великобритании сразу же возложили ответственность на Москву и выслали российских дипломатов, подав пример другим западным странам. Россия приняла ответные меры, выслав сотрудников иностранных диппредставительств из страны.

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