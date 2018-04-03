Госдума приняла закон о невозвратных билетах на поезда

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Москва, 3 апреля. Невозвратные железнодорожные билеты появятся в России. Соответствующий законопроект в окончательном третьем чтении приняла во вторник Госдума.

Согласно заключению комитета Госдумы по транспорту, нововведение позволит сделать билеты на поезда значительно дешевле.

Внесенные в «Устав железнодорожного транспорта» изменения предполагают, что вернуть невозвратный билет пассажир сможет только в том случае, если он или член его семьи, совместно с которым планировалась поездка, заболел или попал в несчастный случай. Также билеты возвратят в случае смерти члена семьи.

Уважительную причину, по которой пассажир не смог воспользоваться купленными билетами, необходимо будет подтвердить соответствующими документами.

Напомним, с предложением отменить возможность возврата дешевых билетов гендиректор Федеральной пассажирской компании (ФПК), вице-президент РЖД Михаил Акулов выступил еще летом 2011 года. В настоящее время риск убытков от возврата билета учитывается при определении цены и увеличивает стоимость проезда на железной дороге.

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