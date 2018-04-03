Сирия: самолеты ВКС РФ наносят удары по базам террористов в Идлибе

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Дамаск, 3 апреля. Боевые самолеты ВКС РФ проводят масштабную операцию против террористов в сирийской провинции Идлиб. Истребители нанесли удары по базам террористов в нескольких городах региона.

Как сообщают источники в Сирийской Арабской Армии, удары по базам террористов в Идлибе начались ранним утром во вторник. В операции участвует по крайней мере истребителей ВКС РФ.

Под ударом оказались позиции, базы и склады террористов в около целого ряда населенных пунктов в Идлибе, в том числе в городе Джизр аш-Шугур.

Как отмечает Al Masdar, в течение минувшей недели ВКС РФ нанесли большое количество авиаударов по силам террористов на северо-западе Сирии — поводом для этого стали сообщения разведки о том, что незаконные вооруженные формирования в этом регионе планируют осуществить крупную операцию против правительственных сил.

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