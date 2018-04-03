Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Общество
Замена Telegram: РКН завел канал в мессенджере Dialog
Экономика
Путин: РФ и Турция сделают все необходимое для запуска АЭС «Аккую» в 2023 году
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Замена Telegram: РКН завел канал в мессенджере Dialog

    14:18  3 Апреля 2018
    7094

    Замена Telegram: зачем РКН завел канал в мессенджере Dialog

    Роскомнадзор запустил официальный канал в российском мессенджере Dialog, об этом говорится на официальных страницах ведомства в социальных сетях. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    «Мы завели официальный канал РКН в мессенджере Dialog. Добавляйтесь, читайте наши новости и делитесь ими с друзьями», — сообщает Роскомнадзор.

    Молчание Telegram

    Тем временем администрация мессенджера Telegram так и не дала официальный ответ на уведомление Роскомнадзора. Установленный 15-дневный срок, после которого сервис может быть заблокирован, истекает 4 апреля.

    «По данным на 13:00 2 апреля, Роскомнадзор не получал официального ответа на уведомление о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации, которое было направлено 20 марта в адрес Telegram Messenger Limited. Ни по почту, ни на адреса электронной почты Роскомнадзора не поступало никаких писем ни от владельцев, ни от администраторов, ни от представителей компании», — сообщили в пресс-службе ведомства.

    Отметим, что предоставление мессенджером ключей для дешифровки является необходимым в рамках исполнения обязанностей организатора распространения информации. В соответствующий реестр Telegram был внесен в 2017 году.

    Замена Telegram: зачем РКН завел канал в мессенджере Dialog

    Напомним, 2 апреля представители Telegram в очередной раз сообщили РКН, что никак не могут представить ФСБ ключи для дешифровки переписки, поскольку это невозможно с технической точки зрения: часть шифровальных ключей не передается от устройства к устройству.

    На смену Telegram

    Очевидно, что блокировка Telegram в России очень вероятна. Главный вопрос в настоящий момент — куда перетечет деловое общение, коммуникации журналистов и чиновников. Аналитик Иван Аркатов в комментарии ФАН отметил, что в России работает много хороших мессенджеров, которые могут стать заменой Telegram. Поэтому нет причин для паники.

    «Конечно, многие из нас привыкли пользоваться Telegram, и его возможная блокировка — неприятная новость. Но расстраиваться по этому поводу, конечно, не нужно. В России работает огромное количество мессенджеров, которые могли бы заменить Telegram. Например, тот же мессенджер Dialog. Кроме того, не нужно забывать, что Dialog принадлежит «Сбербанку», а это значит, что мессенджер практически не ограничен в ресурсах. Финансовая поддержка такого гиганта, как «Сбербанк», может обеспечить стабильное и быстрое развитие данного мессенджера. Кроме того, есть WhatsApp, Viber, ТамТам, китайский WeChat, который спокойно работает и на территории РФ.

    Не стоит, кстати, забывать и про всем известный ICQ. Он знаком и молодежи, и тем, кто постарше. И не надо смеяться, сегодня «аська» — современный конкурентоспособный мессенджер. Он серьезно отличается от той «аськи», что известна многим по началу нулевых. То есть замена Telegram`у есть. Свято место пусто не бывает», — пояснил Иван Аркатов.

    Замена Telegram: зачем РКН завел канал в мессенджере Dialog

    Стоит упомянуть и другие мессенджеры, которые могли бы заменить Telegram: Google Hangouts, корейский кроссплатформенный мессенджер Line, Snapchat, Bleep, FireChat, Slack и прочие.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #роскомнадзор #telegram #ркн #dialog
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Жители Луганска ответили Киеву: Хороните свои опасные отходы на Майдане

      16:20 3 Апреля 2018 56
      Читать
      16:14
      Сегодня

      Соловьев о маркировке его передачи в YouTube: Google боится видео российских телеканалов
      14:34
      Сегодня

      Россия стала эталоном проведения прозрачных выборов для Запада: в ОП РФ согласились с оценкой Путина
      14:06
      Сегодня

      Автомат Калашникова разобрали на товарные знаки
      11:24
      Сегодня

      В Сети появилось видео получения Путиным удостоверения президента РФ
      11:12
      Сегодня

      Как отдыхаем в 2018 году: майские каникулы, двухдневная рабочая неделя и июньские выходные

      Жители Луганска ответили Киеву: Хороните свои опасные отходы на Майдане

      16:20 3 Апреля 2018 56

      Форсайт «Россия»: В Петербурге открылся четвертый международный экономический конгресс. ФАН-ТВ

      10:12 3 Апреля 2018
      918

      На четыре с плюсом: Сборная России по лыжным гонкам подвела итоги олимпийского сезона. ФАН-ТВ

      19:53 2 Апреля 2018
      970

      Пушкин против Драгунского: В столице прошел городской конкурс юных чтецов «Живая классика». ФАН-ТВ

      9:59 2 Апреля 2018
      1378

      В Кемерово суд определяет меру пресечения для Юлии Богдановой

      7:57 31 Марта 2018
      8586
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Жители Луганска ответили Киеву: Хороните свои опасные отходы на Майдане

      Жители Луганска ответили Киеву: Хороните свои опасные отходы на Майдане

      16:20   3 Апреля 2018
      56
      Абсолютная победа: что означает результат Путина на выборах

      Абсолютная победа: что означает результат Путина на выборах

      13:39   3 Апреля 2018
      2309
      Около 5 тыс. националистов проводят марш «За украинское будущее без олигархов» в Киеве

      Около 5 тыс. националистов проводят марш «За украинское будущее без олигархов» в Киеве

      12:21   3 Апреля 2018
      4370
      Украина ответит за пиратство: эксперт объяснил необходимость постоянного присутствия ЧФ в Азовском море

      Украина ответит за пиратство: эксперт объяснил необходимость постоянного присутствия ЧФ в Азовском море

      11:01   3 Апреля 2018
      31108