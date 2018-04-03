Замена Telegram: РКН завел канал в мессенджере Dialog

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Роскомнадзор запустил официальный канал в российском мессенджере Dialog, об этом говорится на официальных страницах ведомства в социальных сетях. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Мы завели официальный канал РКН в мессенджере Dialog. Добавляйтесь, читайте наши новости и делитесь ими с друзьями», — сообщает Роскомнадзор.

Молчание Telegram

Тем временем администрация мессенджера Telegram так и не дала официальный ответ на уведомление Роскомнадзора. Установленный 15-дневный срок, после которого сервис может быть заблокирован, истекает 4 апреля.

«По данным на 13:00 2 апреля, Роскомнадзор не получал официального ответа на уведомление о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации, которое было направлено 20 марта в адрес Telegram Messenger Limited. Ни по почту, ни на адреса электронной почты Роскомнадзора не поступало никаких писем ни от владельцев, ни от администраторов, ни от представителей компании», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что предоставление мессенджером ключей для дешифровки является необходимым в рамках исполнения обязанностей организатора распространения информации. В соответствующий реестр Telegram был внесен в 2017 году.

Напомним, 2 апреля представители Telegram в очередной раз сообщили РКН, что никак не могут представить ФСБ ключи для дешифровки переписки, поскольку это невозможно с технической точки зрения: часть шифровальных ключей не передается от устройства к устройству.

На смену Telegram

Очевидно, что блокировка Telegram в России очень вероятна. Главный вопрос в настоящий момент — куда перетечет деловое общение, коммуникации журналистов и чиновников. Аналитик Иван Аркатов в комментарии ФАН отметил, что в России работает много хороших мессенджеров, которые могут стать заменой Telegram. Поэтому нет причин для паники.

«Конечно, многие из нас привыкли пользоваться Telegram, и его возможная блокировка — неприятная новость. Но расстраиваться по этому поводу, конечно, не нужно. В России работает огромное количество мессенджеров, которые могли бы заменить Telegram. Например, тот же мессенджер Dialog. Кроме того, не нужно забывать, что Dialog принадлежит «Сбербанку», а это значит, что мессенджер практически не ограничен в ресурсах. Финансовая поддержка такого гиганта, как «Сбербанк», может обеспечить стабильное и быстрое развитие данного мессенджера. Кроме того, есть WhatsApp, Viber, ТамТам, китайский WeChat, который спокойно работает и на территории РФ.

Не стоит, кстати, забывать и про всем известный ICQ. Он знаком и молодежи, и тем, кто постарше. И не надо смеяться, сегодня «аська» — современный конкурентоспособный мессенджер. Он серьезно отличается от той «аськи», что известна многим по началу нулевых. То есть замена Telegram`у есть. Свято место пусто не бывает», — пояснил Иван Аркатов.

Стоит упомянуть и другие мессенджеры, которые могли бы заменить Telegram: Google Hangouts, корейский кроссплатформенный мессенджер Line, Snapchat, Bleep, FireChat, Slack и прочие.

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