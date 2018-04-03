Декретный отпуск для отцов могут ввести в Белоруссии

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Минск, 3 апреля. Декретный отпуск для отцов сроком на две недели могут ввести в Белоруссии. Об этом сообщил во вторник заместитель руководителя комиссии нижней палаты белорусского парламента по труду и социальным вопросам Олег Левшунов.

Законопроект предполагает, что работодатель будет должен предоставить отцу или отчиму ребенка неоплачиваемый отпуск на 14 дней, передает РИА Новости.

Отмечается, что мужчине необходимо написать заявление в течение полугода с момента рождения ребенка, пишет АиФ.

Авторы инициативы полагают, что дополнительный отпуск для отца ребенка позитивно отразится на психологическом климате в семье и на воспитании новорожденного.

В ближайшее время соответствующие поправки в Трудовой кодекс рассмотрят депутаты в первом чтении.

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