Декретный отпуск для отцов могут ввести в Белоруссии
Минск, 3 апреля. Декретный отпуск для отцов сроком на две недели могут ввести в Белоруссии. Об этом сообщил во вторник заместитель руководителя комиссии нижней палаты белорусского парламента по труду и социальным вопросам Олег Левшунов.
Законопроект предполагает, что работодатель будет должен предоставить отцу или отчиму ребенка неоплачиваемый отпуск на 14 дней, передает РИА Новости.
Отмечается, что мужчине необходимо написать заявление в течение полугода с момента рождения ребенка, пишет АиФ.
Авторы инициативы полагают, что дополнительный отпуск для отца ребенка позитивно отразится на психологическом климате в семье и на воспитании новорожденного.
В ближайшее время соответствующие поправки в Трудовой кодекс рассмотрят депутаты в первом чтении.