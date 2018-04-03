Названа причина эвакуации в московском ТЦ «Афимолл-Сити»

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Москва, 3 апреля. Пожарная сигнализация сработала в московском торговом центре «Афимолл-Сити» днем во вторник, 3 апреля. Сообщается, что сигнализация сработала из-за того, что в одном из ресторанов пригорела пища.

Как стало известно, в ресторане Burger King, который находится на четвертом этаже здания, в процессе приготовления еды сработала сигнализация пожаротушения. Об этом сообщил Федеральному агентству новостей источник в МЧС.

В результате случившегося специалисты стали эвакуировать посетителей торгового центра. По полученным данным было эвакуировано три тысячи человек. После проверки люди стали возвращаться в «Афимолл-Сити».

Торговый центр «Афимолл-Сити» расположен по адресу: Пресненская набережная, дом 2.

Ранее сообщалось, что ТЦ «Щелково», расположенный в Москве, был закрыт после внеплановой проверки торговых центров.

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