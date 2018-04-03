Задержанные в Таиланде Рыбка и Лесли согласились признать свою вину

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Бангкок, 3 апреля. Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и Александр Кириллов (Алекс Лесли), а также еще пять человек, находящихся в таиландской тюрьме по подозрению в организации секс-тренингов, готовы признать свою вину, сообщил адвокат Саттхапхон Сийоха.

Все они обвиняются в незаконной предпринимательской и трудовой деятельности на территории Таиланда. В данный момент адвокат Сийоха пытается ускорить ход судебного процесса. Он уже подал прошение в проведении заседания по делу в ближайшие дни, «а не 17 апреля». Именно на эту дату было назначено судебное заседание.

«Обвинительные заключения по всем десяти обвиняемым уже в суде. Троих, находившихся в тюрьме Паттайи, суд уже приговорил к условным срокам, небольшим штрафам и депортации», — цитирует его слова агентство РИА Новости.

Ожидается, что суд состоится, когда полицейские доставят обвиняемых из Бангкока.

В данный момент Настя Рыбка, Алекс Лесли и еще пять человек находятся в Центре временного содержания в иммиграционной полиции Бангкока. Они были задержаны еще в феврале. Лесли направил письмо в консульство США с просьбой предоставить ему и Рыбке политическое убежище.

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