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Москва, 3 апреля. Россия «с процентами» должна ответить Великобритании за обвинения в якобы причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, заявил общественный деятель из Израиля Яков Кедми.

Кедми в гостях у телеведущего Владимира Соловьева обсудил ситуацию вокруг так называемого дела Скрипаля. Он отметил, что Россия должна не зеркально отвечать на нападения британских властей, а «с процентами». Общественный деятель подчеркнул, что Израиль всегда отвечает жестче тех мер, чем те, которые применили против него.

«Долги нужно возвращать с процентами», — рассказал он, как Россия должна ответить на дело Скрипаля.

«Россия всегда отличалась излишней жалостью, — заметил он в беседе с Соловьевым. — Вы многих жалели — Германию пожалели, Францию пожалели…»

Лондон обвинил Россию в якобы причастности к отравлению Скрипалей, однако Москва отвергает все обвинения. Никаких доказательств британская сторона так и не представила. Ранее в соцсетях высмеяли версию британской полиции о том, что Скрипаль и его дочь отравились гречкой из России.

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