Холдинг, куда входило охранявшее «Зимнюю вишню» ЧОП, прекратил работу

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Москва, 3 апреля. Начальник лицензионно-разрешительного главка Росгвардии Леонид Веденов сообщил, что охранявшее сгоревший торговый центр «Зимняя вишня» в Кемерово частное охранное предприятие (ЧОП) «Центр Защиты» и еще два предприятия, входящие в единый охранный холдинг, в досудебном порядке сдали свои лицензии.

По его словам, холдинг полностью прекратил свою деятельность.

«Собственники владели еще двумя охранными структурами, которые входили в охранный холдинг, — пояснил Веденов. — Эти две организации также сдали свои лицензии».

Напомним, как сообщалось ранее, Росгвардия просит привлечь к уголовной ответственности своих сотрудников, которые должны были курировать безопасность и охрану торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерово.

25 марта в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 64 человека, включая 41 ребенка. Глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что ведомство примет дополнительные меры для недопущения трагедий, подобных той, которая произошла в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.

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