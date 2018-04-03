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Власти Крыма назвали «пиратским актом» арест Украиной российского судна «Норд»
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    Власти Крыма назвали «пиратским актом» арест Украиной российского судна «Норд»

    14:04  3 Апреля 2018
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    Власти Крыма назвали «пиратским актом» арест Украиной российского судна «Норд»

    Симферополь, 3 апреля. Россия предпримет ответные шаги на арест крымского рыболовецкого судна«Норд» на Украине, сообщил вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов. 

    Пограничники Украины задержали 25 марта в Азовском море судно «Норд», следовавшее под флагом РФ с десятью членами экипажа. Позднее украинский суд арестовал судно, а капитану «Норда» предъявил подозрение в «нарушении порядка въезда» в Крым, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

    Управление ФСБ Крыма возбудило дело об угоне водного транспорта. Постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что российский МИД предпринимает меры в ответ на провокацию со стороны Украины. 

    «Задержание судна можно приравнять к пиратскому акту, потому что задержано оно было в водах общего пользования Азовского моря. Само задержание является откровенной провокацией со стороны Украины, которая активно подключилась к антироссийским агрессивным акциям Запада», — прокомментировал инцидент Мурадов. 

    Власти Крыма назвали «пиратским актом» арест Украиной российского судна «Норд»

    Он добавил, что крымские власти предпринимают меры по освобождению задержанного экипажа. Крым присоединился к России в марте 2014 года после народного референдума. Президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос о статусе полуострова давно закрыт. 

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    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #украина #арест #крым #судно #норд
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