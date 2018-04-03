Власти Крыма назвали «пиратским актом» арест Украиной российского судна «Норд»

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Симферополь, 3 апреля. Россия предпримет ответные шаги на арест крымского рыболовецкого судна«Норд» на Украине, сообщил вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

Пограничники Украины задержали 25 марта в Азовском море судно «Норд», следовавшее под флагом РФ с десятью членами экипажа. Позднее украинский суд арестовал судно, а капитану «Норда» предъявил подозрение в «нарушении порядка въезда» в Крым, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Управление ФСБ Крыма возбудило дело об угоне водного транспорта. Постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что российский МИД предпринимает меры в ответ на провокацию со стороны Украины.

«Задержание судна можно приравнять к пиратскому акту, потому что задержано оно было в водах общего пользования Азовского моря. Само задержание является откровенной провокацией со стороны Украины, которая активно подключилась к антироссийским агрессивным акциям Запада», — прокомментировал инцидент Мурадов.

Он добавил, что крымские власти предпринимают меры по освобождению задержанного экипажа. Крым присоединился к России в марте 2014 года после народного референдума. Президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос о статусе полуострова давно закрыт.

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