Песков заявил, что не может воспринимать СМИ как первоисточник по делу Скрипаля

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Москва, 3 апреля. Российские власти не могут воспринимать появившуюся в СМИ информацию по делу Скрипаля в качестве первоисточника. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию «Новой газеты» о том, что нейротоксин «Новичок» был в руках неких третьих лиц.

«При всем уважении, я не могу воспринимать никакую газету в качестве первоисточника. Тем более, по такому серьезному вопросу. Я не знаю, насколько соответствуют действительности информация, опубликованная в «Новой газете», — цитирует Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Россия с самого начала просила Великобританию предоставить информацию по делу Скрипаля, чтобы помочь в расследовании данного инцидента, однако получила отказ.

Напомним, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы начале марта в британском Солсбери. По версии полиции, оба были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок». Великобритания сразу же обвинила Россию, не дожидаясь результатов расследования.

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