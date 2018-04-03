Песков заявил, что не может воспринимать СМИ как первоисточник по делу Скрипаля
Москва, 3 апреля. Российские власти не могут воспринимать появившуюся в СМИ информацию по делу Скрипаля в качестве первоисточника. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию «Новой газеты» о том, что нейротоксин «Новичок» был в руках неких третьих лиц.
«При всем уважении, я не могу воспринимать никакую газету в качестве первоисточника. Тем более, по такому серьезному вопросу. Я не знаю, насколько соответствуют действительности информация, опубликованная в «Новой газете», — цитирует Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Россия с самого начала просила Великобританию предоставить информацию по делу Скрипаля, чтобы помочь в расследовании данного инцидента, однако получила отказ.
Напомним, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы начале марта в британском Солсбери. По версии полиции, оба были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок». Великобритания сразу же обвинила Россию, не дожидаясь результатов расследования.