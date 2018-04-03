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«Нас хотят превратить в Московию»: Багдасаров предложил дать жесткий ответ Западу
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    «Нас хотят превратить в Московию»: Багдасаров предложил дать жесткий ответ Западу

    13:38  3 Апреля 2018
    11905

    «Нас хотят превратить в Московию»: Багдасаров предложил дать жесткий ответ Западу

    Москва, 3 апреля. Политолог Семен Багдасаров в эфире телеканала «Россия 1» призвал жестко ответить на попытки Запада оказать давление на РФ, подчеркнув, что поиском «компромисса» западные государства маскируют стремление развалить Россию.

    Эксперт заявил, что «компромисс», которого хочет Запад, приведет к крупнейшему поражению России со времен 22 июня 1941 года.

    «Полмиллиона человек и более 4 тыс. ультрасовременных танков. Правительство, которое собственными руками громило и уничтожало страну и армию – это было то, что нужно Западу. За три копейки все раздавалось. Они хотят вернуть Россию в это состояние. Конкретная цена – отказаться от Крыма, уйти из Сирии», — подчеркнул Багдасаров.

    Политолог Семен Багдасаров

    При этом политолог отметил, что в настоящее время основные попытки Запада по дестабилизации России сосредоточены внутри страны. Как отметил Багдасаров, сегодня ни одна страна Запада, включая США, не решится напасть на РФ, однако попытки добиться уступок от РФ по какому-либо вопросу не прекратятся, передает «Экономика сегодня»

    «Надо называть вещи своими именами: от нас не отстанут. Они могут делать вид, что идут на компромисс. Может встать вопрос даже не по Крыму или Сирии, а каких-то небольших уступок. Они 70 лет расшатывали ситуацию в великом Советском Союзе», — напомнил эксперт.

    «Нас хотят превратить в Московию»: Багдасаров предложил дать жесткий ответ Западу

    На самом деле, по мнению Багдасарова, Запад ждет от России «полной капитуляции». Политолог подчеркнул, что компромиссы в такой ситуации недопустимы.

    «Нас хотят добить окончательно, чтобы мы превратились в Московию эпохи Ивана Грозного и перестали быть их соперниками. Два раза развалили великую империю – хотите в третий раз? <…> Хватит», — заявил он.

    «Нас хотят превратить в Московию»: Багдасаров предложил дать жесткий ответ Западу

    Политолог призвал укреплять власть внутри страны, экономику, спецслужбы и армию, а также перенять опыта Ирана, которому, по словам эксперта, Запад угрожает уже в течение 40 лет, а иранцы, несмотря на это, перехватывали беспилотники и захватывали суда.

    «Может, нам тоже захватить какой-нибудь эсминец в Черном море? Хватит! Чем жестче, тем лучше», — заключил Багдасаров.

    Напомним, к прекращению попыток возобновить гонку вооружений ранее в послании Федеральному собранию призвал Запад президент РФ Владимир Путин. При этом, как подчеркивал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, РФ не намерена втягиваться в гонку вооружений и ищет взаимовыгодного уважения в сотрудничестве со всеми странами мира.

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    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #сша #запад #багдасаров
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