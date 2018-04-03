Инцидент с крымским сейнером «Норд»: пора прекратить украинское пиратство

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Черноморский флот готов обеспечить безопасность судоходства в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря после инцидента с задержанием украинскими пограничниками сейнера «Норд» из Крыма. Об этом 3 апреля заявили в силовых структурах республики.

Удивительно, что это заявление прозвучало только сейчас, поскольку «Норд» украинцы задержали еще 25 марта. Еще более удивительно, что осознание необходимости обеспечения безопасности судоходства в акватории Азовского моря появилось только в начале апреля 2018 года, а не сразу после известных событий 2014 года в Крыму и в Донбассе. Помнится, необходимость защиты перешедших под российскую юрисдикцию буровых установок «Черноморнефтегаза» была осознана куда как быстрее…

Впрочем, давайте обо всем по порядку.

«Баба Хасан» и остальные

24 марта 2018 года сейнер «Норд», принадлежащий производственному кооперативу «Рыболовецкий колхоз имени Первого мая», вышел из Керчи на промысел тюльки в акваторию Азовского моря. На борту сейнера в этот момент находились капитан Владимир Горбина, восемь рыбаков и женщина-кок. Лов рыбы «Нордом» осуществлялся в разрешенном районе, который был определен совместным договором между Россией и Украиной. С 2003 года в этом районе совместно «тягали тюльку» как российские, так и украинские рыбаки, что не вызывало возражений ни у российских, ни у украинских морских пограничников.

25 марта 2018 года, когда в трюме «Норда» находилось уже 6 тонн тюльки, к борту сейнера лихо зачалилась «Морська охорона Державної прикордонної служби України». Украинские «прикордонники» прибыли на трофейной посудине «Баба Хасан». Конфискованная в 2010 году за незаконный лов рыбы у турок шхуна числилась на Украине пограничным сторожевым кораблем, в силу чего имела пару пулеметов и новое гордое имя «Оникс».

Наведя на «Норд» пулеметы, украинцы объявили, что занимаются проверкой погранрежима. Дальше вооруженные «прикордонники» согнали команду «Норда» на корму сейнера и потребовали предъявить документы. Ознакомившись с оными, пограничники радостно объявили рыбакам, что те задержаны. Задержаны, несмотря на то, что судно под российским флагом следовало вне украинских госвод, имело все положенные документы, а экипаж «Норда» не нарушал в течение промыслового периода правил рыболовства.

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Почему задержаны? Потому что у всех членов команды сейнера имеются российские паспорта, выданные в Керчи. А эти паспорта, равно как и корабельные документы «Норда», согласно недавно принятому на Украине закону о «временно оккупированных территориях», считаются недействительными.

После этого пограничники опломбировали трюм «Норда» и под конвоем отвели сейнер в Бердянск. Попутно до сведения граждан России довели, что им инкриминируется статья 204 ч. 2 кодекса об административных правонарушениях Украины — «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». Потенциальное наказание — штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на срок до 15 суток.

Отдельно «порадовали» капитана сейнера сообщением, что ему инкриминируется статья 332-1 УК Украины — «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства». Наказание — ограничение свободы на срок до 3 лет или лишение свободы на тот же срок, с конфискацией транспортных средств.

«Но этого всего можно избежать, — вдруг сжалились «прикордонники», — Если вы предъявите украинские паспорта!»

Разумеется, таковые паспорта граждане России предъявлять не стали, поэтому в отношении задержанных членов команды суда были составлены документы по ст.204-2 КУпАП, а в отношении капитана в СБУ направлено сообщение по ст.332-1 УКУ.

Сразу по прибытии в Бердянск команда «Норда» угодила под мощный прессинг. Всю ночь российских рыбаков допрашивали сотрудники СБУ, погранслужбы, рыбинспекции и полиции. Затем, после перерыва, последовали новые допросы… Ничего не добившись, украинцы в итоге наложили 30 марта арест на сейнер и изъяли у его команды все документы.

Как сомалийские пираты…

Время шло… Постепенно ситуация на стоящем в Бердянске сейнере ухудшалась. Стала заканчиваться имеющаяся на борту вода, в трюме протухла рыба. Перманентное состояние стресса, в котором пребывали запертые на судне пожилые рыбаки, обернулось для них неоднократными вызовами «скорой».

Консул пробиться к рыбакам «Норда» не смог — украинские власти просто не дали дипломату соответствующего разрешения. Точнее, консулу заявили, что граждан России на судне нет (!), поэтому ему, консулу, на «Норде» делать нечего. После чего было объявлено, что судьба «Норда» и его команды будет решена на судебном заседании 4 апреля…

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Тем временем управление ФСБ России в Крыму возбудило уголовное дело в отношении сотрудников Госпогранслужбы Украины, задержавших «Норд» в Азовском море, по статье «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава».

1 апреля МИД России потребовал от властей Украины немедленно освободить экипаж и снять арест с судна, вернув его владельцу. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила: «Налицо очередная провокационная выходка украинских властей в отношении граждан РФ. Применительно к экипажу судна украинские пограничники действовали просто как сомалийские пираты».

Однако действия МИД РФ на текущий момент не привели к освобождению «Норда» и его команды. С учетом этого керченские рыбаки опасаются выходить на лов тюльки, а кое-кто из них даже констатирует, что путина в Азовском море для крымчан сорвана.

Так ли это на самом деле, гадать не будем. Но то, что случай с захватом «Норда» создает опасный прецедент, — несомненно. Всем понятно, что попустительство произволу украинских пограничников обернется новыми провокациями в отношении российских судов. Возможно, в Москве, увлеченной перипетиями информкампании по «делу Скрипаля», на это мало кто обращает внимание, но в Керчи рыбаки прямо говорят, что в отношении украинских пиратов пора принимать решительные меры.

Добавим к этому мнение директора Таврического информационно-аналитического центра Александра Бедрицкого: «Россия не может игнорировать происшедший захват и спустить дело на тормозах. Во-первых, потому что прямая обязанность государства — защита интересов и безопасности ее граждан. Во-вторых, потому что тем самым она фактически признает неполноту суверенитета над Крымом — ведь речь идет о прецеденте. Кроме того, ни одно российское судно, приписанное к крымским портам, не сможет чувствовать себя защищенным от произвола украинских властей».

Пора перекрывать канал?

Де-факто в случае с «Нордом» мы имеем дело с классическим случаем, когда стороны играют в одну игру, но по разным правилам. Россия продолжает придерживаться положений договора 2003 года и считает акваторию Азовского моря зоной свободного для себя рыболовства. Украина же не только считает иначе, но и не признает принадлежность Крыма России, одновременно не признавая и российское гражданство крымчан — со всеми вытекающими из этого последствиями.

Подобные коллизии — это норма для международных отношений. Когда в рамках права урегулировать данные коллизии оказывается невозможно (а на примере «Норда» мы наблюдаем именно такую ситуацию), в дело идет сила. И не надо этого стесняться: так всегда было, есть и будет.

По ряду объективных причин, вряд ли стоит ожидать силовой операции российских спецслужб по освобождению «Норда» и его команды из плена в Бердянске. А вот перекрыть до момента освобождения сейнера для украинских судов и грузов Керчь-Еникальский канал, на наш взгляд, Россия вполне может. С одновременным постоянным патрулированием боевыми кораблями и авиацией Азовского моря для недопущения новых захватов украинцами российских судов.

Как-то иначе пресечь украинское государственное пиратство вряд ли возможно.

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