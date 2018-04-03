Россиянам разрешили собирать поваленные деревья в лесу

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Москва, 3 апреля. Граждане России получат право собирать в лесах сухие деревья или их части (валежник), лежащие на земле, без оформления специального разрешения на это. Соответствующий законопроект был принят Государственной думой в окончательном, третьем чтении.

Отметим, что депутаты «Справедливой России», КПРФ и «Единой России» во главе с председателем профильного комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым выступили разработчиками данной инициативы.

Авторы законопроекта уверены, что нововведение благоприятно скажется на противопожарной ситуации в лесах. Кроме того, оно дает возможность заготовки валежника и сбора россиянами для собственных нужд» в порядке, устанавливаемом региональным законодательством.

Закон вступит в силу со следующего года.

Напомним, накануне в Госдуму внесен законопроект, который предлагает удалять в Сети информацию, которая порочит честь и достоинство человека или организации.





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