Песков анонсировал переговоры Путина и Эрдогана в Анкаре

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Москва, 3 апреля. Сегодня президент РФ Владимир Путин прибудет в столицу Турции, где ему предстоят переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как рассказал Песков, по прибытии в Анкару пройдет церемония начала строительства атомной электростанции «Аккую», строительством и эксплуатацией которой будет заниматься Росатом. Ожидается выступление Путина, отметил пресс-секретарь президента.

«Далее пройдет беседа Путина и Эрдогана, далее — заседание совета сотрудничества на высшем уровне, — рассказал Песков. — Турция относится к категории приоритетных стран, с которыми такой формат регулярно действует. Подписываются совместные документы, главы государств проведут совместную пресс-конференцию».

Вечером, отметил Песков, последуют стандартные протокольные мероприятия, которые лидеры двух государств также планируют использовать для обсуждения текущих вопросов.

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