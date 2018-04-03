МИД РФ: Лондон в «деле Скрипаля» пошел на провокацию для поддержания атмосферы русофобии

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Москва, 3 апреля. Ситуация вокруг дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери является провокацией, все было сделано, чтобы еще больше обострить отношения России и Запада, заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

По его словам, против России вели «идеологическую кампанию», Запад пошел на провокацию для поддержания атмосферы русофобии. Грушко добавил, что она была выстроена таким образом, чтобы исключить «нормальный, профессиональный» диалог между странами. Как добавил спикер в эфире телеканала «Россия 24», Великобритания при этом отказалась от использования юридически обязывающих инструментов, которые зафиксированы в конвенции о запрещении химического оружия.

Напомним, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены с признаками отравления 4 марта. Лондон без доказательств обвинил в этом Москву. Ряд стран заявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности Великобритании.

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