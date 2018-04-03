Песков прокомментировал отмену прямых выборов мэра в Екатеринбурге
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Москва, 3 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о принятии Заксобранием Свердловской области регионального закона об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга.
Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, поддерживают ли в Кремле решение об отмене прямых выборов мэра Ектеринбурга.
«Это целиком и полностью прерогатива местного регионального закса, не можем ни вмешиваться, ни комментировать», — коротко ответил он.
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