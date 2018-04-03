Цивилев лично проверил пожарную безопасность в торговом центре «Аврора»

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Кемерово, 3 апреля. Временно исполняющий обязанности Кемеровской области Сергей Цивилев и мэр Кемерово Илья Сердюк лично проверили состояние пожарной безопасности в торговом центре «Аврора», расположенном в столице региона.

«Глава региона посетил магазин детских товаров, кинотеатр и игровую зону, а также осмотрел эвакуационные выходы из здания ТРЦ «Аврора». В проверке также принял участие мэр города Кемерова Илья Середюк», — сообщает администрация Кемеровской области.

Цивилев отметил, что в настоящее время руководство области решает две проблемы — оказание помощи пострадавшим и принятие мер по недопущению повторения подобных трагедий в будущем. Глава региона пообщался с предпринимателем Дмитрием Легенкиным, который арендует площади «Авроры», и напомнил, что бизнес несет ответственность за безопасность посетителей. Легенкин, в свою очередь, отметил, что бизнес-сообщество в настоящий момент разрабатывает меры, которые повысят противопожарную безопасность в местах скопления людей. Напомним, что в результате пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», погибли 64 человека, включая 41 ребенка.

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