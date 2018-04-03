Сборы киноленты «Лед» превысили 1,5 миллиарда рублей

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Москва, 3 апреля. Российская мелодрама «Лед» режиссера Олега Трофима собрала в прокате более 1,5 миллиарда рублей в России и странах СНГ.

На данный момент бокс-офис киноленты «Лед» позволил занять ей шестое место по кассовым сборам среди выходившихся в широкий прокат в России и СНГ российских фильмов. Об этом сообщает RT со ссылкой на сообщение компании Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing.

Премьерный показ киноленты состоялся 14 февраля. Фильм посмотрели более 6,3 миллионов человек.

Фильм повествует о фигуристке Надежде, которая получила травму на соревнованиях и оказалась в инвалидной коляске. Девушке помогают реализовать свои мечты и встать с коляски хоккеист Миша и ее тренер. В киноленте снимались Аглая Тарасова, Мария Аранова, Александр Петров, Ксения Раппопорт другие.

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